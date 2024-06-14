Школьники заработали баллы ЕГЭ на выдуманных цитатах Путина

Школьники на ЕГЭ по русскому языку стали использовать вымышленные цитаты президента России Владимира Путина в качестве аргументов своих тезисов, и проверяющие лучше оценивают такие работы.

«Все камрады, которые по моему совету использовали в своих сочинениях по русскому выдуманные цитаты Путина получили полный (или почти полный) балл, хотя все они были очень не уверенны в своих сочинениях», — написал автор телеграм-канала «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ».

Он привел несколько сообщений от школьников, которые воспользовались схемой. Один из учеников рассказал, что ему не сняли баллы за связь примеров, которых не было в сочинении. Другой считает, что за упоминание Путина получил 97 баллов на ЕГЭ.

«В подтверждение своей позиции приведу пример из современной истории. Президент Российской Федерации однажды сказал: "Никогда нельзя сдаваться и отступать". Нельзя поспорить с авторитетным мнением Владимира Владимировича Путина», — написала в сочинении одна из одиннадцатиклассниц. Она отметила, что выдуманную цитату засчитали.