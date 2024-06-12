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«Госуслуги» станут принимать замечания и предложения по ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Портал «Госуслуги» вскоре начнет принимать замечания и предложения по единому государственному экзамену (ЕГЭ), сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«ЕГЭ — один из примеров качественного использования высоких технологий. Рособрнадзор ведет постоянный онлайн-мониторинг, работает система сбора обратной связи», — сказал Чернышенко во время встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

По словам вице-премьера, сейчас предложения и замечания по теме ЕГЭ можно оставить на «горячей линии» или в соцсетях Рособрнадзора. «Сегодня мы предлагаем создать возможность получать обратную связь через "Госуслуги"», — отметил он.

Чернышенко рассказал об использовании современных технологий для подготовки и проведения ЕГЭ. Так, в каждом пункте проведения экзамена есть станции печати: все уникальные бланки печатают прямо в аудиториях.

Есть система видеонаблюдения и искусственный интеллект, а все бланки защищены особым способом, что позволяет узнать, кому принадлежит бланк, если он вдруг попадет после экзамена в интернет, отметил вице-премьер.

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Топ комментариев

Asd10

А Барнаул это не РФ?? Мутный ты приспособленец.Вкусняшки, доставшиеся тебе из СССР, которыми теперь тебя...

GammiPluh

Ты не слышал - СССР больше нет, а есть Россия и она великая страна! Тебя похоронят с твоими предками...

GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

То ты пишешь потери 3 к 1, то мы равняем города с землей, а потом заходим... ты как манька-встанька мнение...