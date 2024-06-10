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Госдума предложила изменить процедуру проведения ЕГЭ

Источник:
РИА Новости
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Проект по изменению процедуры организации ЕГЭ после случаев досмотра школьников перед экзаменом планирует разработать Госдума, сообщила глава парламентского комитета по просвещению Ольга Казакова.

«Комитет внесет предложения по изменению уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», — сообщила Казакова на заседании комитета, передает РИА Новости.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что 4 июля в Госдуме пройдет отдельное слушание по вопросам проведения ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора, с последнего обсуждения этой темы прошло около 15 лет.

Чиновник добавил, что на заседании будут присутствовать профсоюзы учителей, родительские комитеты, представители университетов, а также депутаты и представители Общественной палаты.

Ранее в воронежской школе №11 перед проведением ЕГЭ учеников заставили раздеться из-за срабатывания металлодетектора. Стало известно о подобном случае и в чувашской школе. После инцидента директор воронежской школы уволилась.

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Политика #Россия #Образование
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