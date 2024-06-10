Госдума предложила изменить процедуру проведения ЕГЭ

Проект по изменению процедуры организации ЕГЭ после случаев досмотра школьников перед экзаменом планирует разработать Госдума, сообщила глава парламентского комитета по просвещению Ольга Казакова.

«Комитет внесет предложения по изменению уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», — сообщила Казакова на заседании комитета, передает РИА Новости.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что 4 июля в Госдуме пройдет отдельное слушание по вопросам проведения ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора, с последнего обсуждения этой темы прошло около 15 лет.

Чиновник добавил, что на заседании будут присутствовать профсоюзы учителей, родительские комитеты, представители университетов, а также депутаты и представители Общественной палаты.

Ранее в воронежской школе №11 перед проведением ЕГЭ учеников заставили раздеться из-за срабатывания металлодетектора. Стало известно о подобном случае и в чувашской школе. После инцидента директор воронежской школы уволилась.