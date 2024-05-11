Мишустин получит десять заместителей

Президент Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно ему, у премьер-министра Михаила Мишустина будет десять заместителей, включая одного первого заместителя. В прошлом составе правительства также было десять заместителей премьера.

В указе также отсутствует должность зампредседателя правительства — главы Минпромторга. Сейчас этот пост занимает Денис Мантуров. Таким образом, в новом составе не будет зампреда, совмещающего пост с должностью министра промышленности и торговли.

В приложении к указу президента отмечается, что в новом правительстве России сохранится 21 министерство. Также указ выводит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству из подчинения Минобороны.

Планируется, что 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, — на посты министров. Далее все назначения должен утвердить президент.

Руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Советом Федерации. Консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.