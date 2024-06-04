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Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»

Источник:
Sibnet.ru
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Канадские медики вылечили женщину с «синдромом автопивоварни» — она находилась в состоянии тяжелого опьянения, хотя не употребляла алкоголь.

50-летняя женщина несколько раз поступала в отделение экстренной помощи в состоянии явного опьянения, иногда весьма тяжелого. При этом она уверяла врачей, что не пьет спиртное. Содержание алкоголя в ее крови составляло от 30 до 62 ммоль/л при норме до 2 ммоль/л.

Специалисты, возглавляемые научным сотрудником Университета Торонто Рахелью Зевуде, провели тщательный анализ состояния пациентки. Они выяснили, что женщина несколько лет принимала антибиотики и лекарства от гастрита.

Это привело к формированию в кишечнике колонии дрожжей, которые поглощали сахар и преобразовывали его в этиловый спирт, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Canadian Medical Association Journal.

Благоприятный эффект был достигнут только после нескольких курсов приема пациенткой противогрибковых препаратов, а также серьезного снижения доли углеводов в пище.

Впервые «синдром автопивоварни» был описан в 1952 году в Японии, в научной литературе с 1974 по 2020 годы встречается информация всего 20 таких пациентах.

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GammiPluh

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corrector

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mosquito__2010

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