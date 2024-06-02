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Российские войска адаптировали морское оружие для пехоты

Источник:
«Известиям»
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Умельцы из российской армии сумели приспособить морские системы вооружений для нужд пехоты в зоне специальной военной операции.

Первым таким образцом стала установка 2М3М со спаренными 25-миллиметровымим автоматическими пушками. Ее разместили на гусеничном тягаче МТ-ЛБ. Так получилась универсальная мобильная система, которая может вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям, рассказали «Известиям» эксперты.

Второй системой, которая была замечена в зоне СВО, стала морская ракетная система залпового огня (РСЗО) А-22 «Огонь». С 22 направляющими по типу применения она похожа на ракетную систему «Град», но применяет ракеты большего калибра — 140 миллиметров. 



Третья система появилась в подразделениях морпехов в 2023 году. Это реактивная бомбометная установка РБУ-6000 «Смерч-2», которая устанавливается на разные сухопутные шасси — МТ-ЛБ, танка Т-80, автомобиля «Урал-4320».

На флоте «Смерч-2» была и остается основным противолодочным вооружением крейсеров, эсминцев, больших и малых противолодочных кораблей, фрегатов, корветов и сторожевых кораблей.

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