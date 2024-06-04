Песков ответил на вопрос о сгоревшей «даче Путина» на Алтае

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения, что на Алтае сгорела «дача» президента России Владимира Путина.

«Мы просто не располагаем такой информацией», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос журналистов прокомментировать информацию о том, что на Алтае сгорело здание, якобы являющееся резиденцией главы государства.

В конце прошлой недели алтайские блогеры опубликовали фотографии горящего здания. По их словам, это часть резиденции «Газпрома» «Алтайское подворье» в Онгудайском районе Республики Алтай. Ее назвали неофициальной дачей Путина.

«Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет», — указал Песков.