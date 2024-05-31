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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне

Источник:
ТАСС
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Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что Запад всерьез расчитывает на победу.

«Вступление в войну не происходит за один шаг», — цитирует ТАСС Орбана. «Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — сказал премьер Венгрии.

По его словам, каждую неделю он видит новые признаки подготовки к войне: за неделю произошли по меньшей мере два события. Во-первых, «между Францией и Украиной ведутся переговоры о том, чтобы разрешить французским военным инструкторам отправиться на Украину» для подготовки украинских солдат, отметил Орбан.

Во-вторых, напомнил венгерский премьер, обсуждается возможность использования западных вооружений для нанесения ударов по целям в глубине территории России

По мнению Орбана, эскалация конфликта происходит потому, что Украина и Запад по-прежнему хотят одержать в нем победу. «Украина думает, что может победить» Россию, а западные страны чувствуют себя в безопасности, подчеркнул он.

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