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НАТО готовит переброску сил США на случай конфликта с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Страны НАТО разрабатывают «наземные коридоры» для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае «крупной наземной войны» Европы с Россией.

Предполагается, что американские солдаты высадятся в одном из пяти портов и будут направлены по заранее запланированным логистическим маршрутам, чтобы противостоять возможному нападению со стороны Москвы, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Так, военные США должны будут высадиться в голландских портах, затем на поездах направятся через Германию в Польшу. В случае вторжения России в одну из стран НАТО американские войска будут доставлены в порт Роттердама, а затем переброшены на восток.

Если порты Северной Европы будут разрушены, альянс задействует порты в Италии, Греции и Турции. Из итальянских портов американские войска могут быть переброшены по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, граничащую с Украиной.

Альтернативные планы включают переброску сил из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию. Также рассматриваются варианты переброски войск через порты на Балканах либо через Норвегию, Швецию и Финляндию.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало ожидаемые властями ФРГ «этапы нападения» России на НАТО, один из которых включает прорыв российских войск на территорию Германии. Москва при этом неоднократно подчеркивала отсутствие планов по вторжению в страны альянса.

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GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

corrector

Китайский генерал тут в Сингапуре высказал круче наших заявлений - «США используют правила и порядок...

corrector

СУперсвиньи - это Зеля и его шобла + верховна Рада 404, скоро действительно в США "

mosquito__2010

Это же даже не наезд, просто объективная констатация фактов. США с Британией и являются той самой глобальной...