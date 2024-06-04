Глава Республики Алтай объявил об отставке

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке.

«Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности Главы Республики Алтай», — написал Хорохордин в телеграм-канале.

Он напомнил, что в этом году заканчиваются его полномочия на посту главы республики. «За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны», — отметил руководитель региона.

По словам Хорохордина, Горный Алтай всегда занимал особое место в его жизни, он проводил здесь много времени в детстве и юности. «Это одно из самых красивых мест на Земле», — заявил он.

По данным «Коммерсанта», новым главой Алтая станет первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.