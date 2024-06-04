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Путин попросил Турчака возглавить Республику Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Рабочая встреча Владимира Путина с Андреем Турчаком
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, — имею в виду Республику Алтай», — сказал Путин на встрече с Турчаком, которая проходила в режиме видеоконференции.

«Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Безусловно, я сделаю все для того, чтобы вас не подвести», — ответил Турчак.

Он назвал Алтай уникальной землей с большим потенциалом, где живут «замечательные и трудолюбивые люди».

Путин предупредил Турчака, что Алтай — «очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей».

Турчаку 48 лет. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер», Дипломатическую академию МИД России.

С юности занимался бизнесом. В 2005 году вступил в «Единую Россию», стал руководителем «Молодой гвардии ЕР». С 2009 по 2017 годы был губернатором Псковской области, затем стал сенатором от региона.

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Политика #Россия #Республика Алтай
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GammiPluh

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corrector

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corrector

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mosquito__2010

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