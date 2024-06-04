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«Принц Путина» возглавил Алтай: три версии назначения

Источник:
Sibnet.ru
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врио главы Алтая Андрей Турчак
врио главы Алтая Андрей Турчак
Фото: © пресс-служба президента РФ
Врио главы Республики Алтай стал Андрей Турчак, первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России». Ранее занимавший этот пост Олег Хорохордин объявил о своей отставке. Три версии неожиданного назначения.

Версия политическая

Незадолго до появления сообщений об отставке Хорохордина в СМИ появились материалы о возможном объединении Республики Алтай с Алтайским краем. В частности, об этом писало краевое издание Amic.

В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России имеется группа регионов, которые нуждаются в укрупнении. При этом называть конкретные субъекты спикер Совфеда не стала.

Турчак — политический «тяжеловес», способный подготовить и реализовать сценарий объединения двух регионов. Сложность здесь — в работе с достаточно влиятельными национальными элитами в республике, которые выступают против слияния.

«Простым это решение не будет, поэтому Турчак как опытный политик и федеральный игрок как раз должен показать, что это воля федерального центра, которую обязательно нужно исполнить. И после этого он опять может идти на какое-то повышение», — предположил политолог Илья Гращенков.

Версия экономическая

Республика Алтай — один из ключевых туристических регионов России. В прошлом году регион, в котором проживает чуть больше 200 тысяч человек, принял порядка 2,6 миллиона туристов. Активно реализуются крупные инфраструктурные проекты — в частности, всесезонный курорт Манжерок.

Через Алтай должен пройти будущий газопровод «Сила Сибири — 2». Для реализации проекта потребуется минимизировать противодействие экологов — маршрут газопровода пролегает по уникальному плато Укок, которое внесено в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Республика также имеет общую границу с Китаем.

На фоне разворота российского экспорта на восток растет логистическое значение республики. РЖД прорабатывают прокладку короткой железной дороги в Китай через территорию Алтая. Кроме этого, Чуйский тракт является частью логистического маршрута в международный порт Карачи в Пакистане.

«Резкий рост инвестиций в туристическую отрасль региона — свыше полутора триллионов рублей. Из-за этого возникает необходимость контроля и баланса интересов: следить, чтобы крупный бизнес не обижал региональный. Кроме того, нельзя забывать важность стратегического транспортного коридора в КНР», — написалполитолог Евгений Минченко.

Версия «президентской опалы»

Турчак, которого некоторые политологи называли «принцем Путина» за быстрый карьерный рост, отправился в «почетную ссылку» в бедный регион на российской периферии из-за слабых результатов важнейшей миссии «поддержки фронта» и разборок внутри элит.

20 декабря 2022 года Турчак возглавил парламентскую рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО. Однако на этом посту он не смог добиться каких-либо значимых результатов.

Более того, Турчак был замечен в тесных связях с арестованным за коррупцию замминистра обороны Тимуром Ивановым. Также он активно претендовал на пост главы Санкт-Петербурга, что, возможно, вызвало недовольство в администрации президента. Показательно, что в последние месяцы он резко снизил активность и практически не появлялся на публике.

«Главный фактор, который играл против него, — участие в интригах и желание обретения высоких полномочий даже там, где его функционал этого не поддерживает. Для Турчака такая траектория является несомненным снижением», — пишет телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ.

Чем известен Андрей Турчак

48-летний Турчак — сын Анатолия Турчака, который в 1990-е годы был заместителем Владимира Путина по петербургскому совету движения «Наш дом — Россия». В 2009 году утвержден губернатором Псковской области. 

В 2017 году освобожден от должности губернатора по собственному желанию и назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». В сентябре 2020 года стал первым вице-спикером Совета Федерации.

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GammiPluh

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corrector

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mosquito__2010

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