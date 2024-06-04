Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине

Россия предупредила недружественные страны о последствиях поставки Украине истребителей F-16, заявил глава делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

F-16 — это не просто истребитель: «Он носитель ядерного оружия. И их попытка, как сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, использовать над территорией Украины при взлете неизвестно откуда — это вопрос ядерной безопасности», цитирует ТАСС Гаврилова.

«Мы не знаем, что он несет — бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд», — отметил дипломат.

Тем не менее, по его словам, несколько недружественных стран разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по территории РФ, поэтому Вооруженные силы России будут сбивать истребители в случае пролета над Украиной.

Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. 19 таких истребителей Киев получит от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 заявила и Бельгия.