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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Асад выразил уверенность в победе России на Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность, что Россия одержит победу по итогам конфликта на Украине и снова объединит братские народы.

«Все знают, что русские, белорусы и малороссы близки и по истории, и по языку, и по культуре и что на востоке Украины живут в основном именно русские. Но у украинских нацистов есть конкретная цель. Я уверен, что противостояние закончится победой России и она вновь объединит братские народы», — цитирует ТАСС Асада.

Он подчеркнул, что Россия в настоящее время «исправляет то, что натворили другие». По его словам, спецоперация на Украине исправит ход истории — «не заменит ее или заново напишет, а именно исправит».

«Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран. Для меня нет разницы в том, где Россия борется с мировым террором, в Сирии или на Украине, — враг-то один. И Россия укрепляет мировую стабильность в политическом и военном аспектах, и делает она это потому, что сама пострадала», — отметил Асад.

Тема: Военная операция на Украине
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