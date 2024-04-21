Более 70% россиян работают по выходным и в отпуске

Россияне в массовом порядке работают по выходным и в отпуске, а также задерживаются на работе, выяснилось в ходе опроса, проведенного Русской школой управления (РШУ).

Почти все россиян (97%) регулярно задерживаются на работе. 39% остаются после окончания рабочего несколько раз в месяц, 31% — несколько раз в неделю, 19% — раз в месяц и реже, 8% — каждый день. При этом у 31% респондентов, помимо основной работы, есть еще и подработка, приводят «Известия» результаты опроса.

73% сотрудников компаний не только задерживаются на работе, но и работают по выходным. 26% делают это раз в несколько месяцев, 21% — раз в месяц, 19% — несколько раз в месяц, 8% — каждую неделю. Только 26% опрошенных заявили, что никогда не работают по выходным.

79% россиян работают еще и во время отпуска: 61% подключаются редко, для решения срочных задач, 13% работают несколько дней в неделю и 5% — каждый день. Совсем не работают в отпуске лишь 21% респондентов.

Несмотря на регулярную сверхурочную работу, только 32% опрошенных считают, что они перегружены, остальных (68%) объем работы полностью устраивает.