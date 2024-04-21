НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Более 70% россиян работают по выходным и в отпуске

Источник:
«Известия»
123 0

Россияне в массовом порядке работают по выходным и в отпуске, а также задерживаются на работе, выяснилось в ходе опроса, проведенного Русской школой управления (РШУ).

Почти все россиян (97%) регулярно задерживаются на работе. 39% остаются после окончания рабочего несколько раз в месяц, 31% — несколько раз в неделю, 19% — раз в месяц и реже, 8% — каждый день. При этом у 31% респондентов, помимо основной работы, есть еще и подработка, приводят «Известия» результаты опроса.

73% сотрудников компаний не только задерживаются на работе, но и работают по выходным. 26% делают это раз в несколько месяцев, 21% — раз в месяц, 19% — несколько раз в месяц, 8% — каждую неделю. Только 26% опрошенных заявили, что никогда не работают по выходным.

79% россиян работают еще и во время отпуска: 61% подключаются редко, для решения срочных задач, 13% работают несколько дней в неделю и 5% — каждый день. Совсем не работают в отпуске лишь 21% респондентов.

Несмотря на регулярную сверхурочную работу, только 32% опрошенных считают, что они перегружены, остальных (68%) объем работы полностью устраивает.

Еще по теме
Экономист предсказал «революцию зарплат» в России
Нянь начнут готовить в российских образовательных учреждениях
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России
Таджикистан зафиксировал отток трудовых мигрантов из России
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
Обсуждение (0)
Картина дня
Politico допустило обрушение украинской обороны уже этим летом
США выделят Украине $61 млрд
Европа отказалась конфисковывать замороженные активы России
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
О самом главном
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

snoo

Да не, норм, к границам 1991 года вполне нормально. По состоянию на 01.01.1991.

dobr_zlodey

репарации должны выплачивать России страны НАТО включая Украину а не наоборот!

saxat

Дык и так стараемся вернуться! Правда к границам 1914 года, например, но возвращаемся назад же, что вам...

saxat

...и ключ от квартиры, где деньги лежат!