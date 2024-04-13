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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВСУ признал обострение ситуации на фронте

Источник:
Sibnet.ru
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский в своем телеграм-канале заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за активизации наступления российских сил.

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в России президентских выборов», — написал он.

Российские войска атакуют украинские позиции на Лиманском и Бахмутском направлениях, на Покровском они пытаются прорвать оборону, уточнил Сырский. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала большую часть участков доступной для танков, пояснил генерал.

По оценке главнокомандующего ВСУ, Россия пытается добиться выхода на административные границы ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские войска вынуждены перейти на вторую и третью линии обороны.

Тема: Военная операция на Украине
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