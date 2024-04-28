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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

MWM рассказал, что Россия сделает с трофейным танком Leopard 2A6

Источник:
Military Watch Magazine
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Трофейный немецкий танк Leopard 2A6 даст России ценные сведения об особенностях западной бронетехники, а также сыграет важную роль в пропагандисткой войне, считает американский военный журнал Military Watch Magazine.

Leopard в модификации 2A6 — самые современные танки украинской армии. Он превосходит как американские M1A1Abrams, которые поставлялись Киеву с ослабленной броней и упрощенной системой управления огнем, так и британские Challenger 2, которые используют устаревшие средства управления огнем и старые тепловизионные прицелы.

Накануне Минобороны России опубликовало видео с транспортировкой Leopard 2A6 российскими военными.

MWM считает, что изучение Leopard 2A6 даст российским экспертам ценные сведения о примененных на нем технологиях и вообще об особенностях западной бронетанковой техники.

Кроме того, по оценке журнала, трофейный Leopard сыграет важную роль в пропагандисткой войне, в частности, в предстоящем параде Победы 9 мая, посвященном 79-летию со дня разгрома нацистской Германии советскими войсками.

Тема: Военная операция на Украине
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