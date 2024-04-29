Уничтоженный танк Abrams покажут на выставке

Российские военные вывезли из зоны боевых действий первый танк M1 Abrams, чтобы показать на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», — цитирует Савчука РИА Новости.

Он добавил, что Abrams забрали с авдеевского направления в ДНР.

Минобороны России сообщало, что с 1 по 31 мая 2024 года на Поклонной горе в Москве пройдет выставка трофейного вооружения и техники, захваченного во время боевых действий. На ней уже выставили немецкие танки Leopard и украинские Т-72 и БТР-80. На выставку также привезут военную технику производства Великобритании, Франции, ЮАР, Австралии и других стран.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Вашингтон передал Киеву 31 боевую машину, по данным российского Минобороны на конец апреля, пять из них были потеряны.