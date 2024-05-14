Запад признал обрушение обороны ВСУ под Харьковом

Оборона ВСУ под Харьковом стремительно обрушается, несмотря на присутствие там элитных подразделений, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Украинская оборона рушится очень быстро. Становится сложно удерживать позиции», — сказал он в эфире YouTube-канала Duran, отметив усталость элитных подразделений ВСУ и сокращение их численности.

По словам аналитика, продвижение российских войск вызвало панику в высших эшелонах власти в Киеве. Политики на Украине обвиняют друг друга в провалах на фронте, а президент Зеленский назвал ситуацию «очень серьезной».

Генштаб ВСУ пытается остановить прорыв российских войск путем отправки в регион резервных соединений, однако еще одно наступление ВС РФ может полностью обрушить фронт, предупредил эксперт.

Ранее российские военнослужащие группировки войск «Север» взяли под огневой контроль часть стратегической трассы «Харьков — Липцы», по которой идет подвоз боеприпасов и резервов. Кроме этого, российские подразделения уже зашли в город Волчанск.