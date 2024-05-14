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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад признал обрушение обороны ВСУ под Харьковом

Источник:
Sibnet.ru
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Оборона ВСУ под Харьковом стремительно обрушается, несмотря на присутствие там элитных подразделений, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Украинская оборона рушится очень быстро. Становится сложно удерживать позиции», — сказал он в эфире YouTube-канала Duran, отметив усталость элитных подразделений ВСУ и сокращение их численности.

По словам аналитика, продвижение российских войск вызвало панику в высших эшелонах власти в Киеве. Политики на Украине обвиняют друг друга в провалах на фронте, а президент Зеленский назвал ситуацию «очень серьезной».

Генштаб ВСУ пытается остановить прорыв российских войск путем отправки в регион резервных соединений, однако еще одно наступление ВС РФ может полностью обрушить фронт, предупредил эксперт.

Ранее российские военнослужащие группировки войск «Север» взяли под огневой контроль часть стратегической трассы «Харьков — Липцы», по которой идет подвоз боеприпасов и резервов. Кроме этого, российские подразделения уже зашли в город Волчанск.

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