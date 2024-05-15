ПВО отразила массированную атаку на Севастополь

Российские подразделения ПВО отразили массированную атаку на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. Ситуация к этому часу: в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших в районе улицы Федоровской нет. Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов, добавил он.

Ранее Развозжаев сообщил, что силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек».