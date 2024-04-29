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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск назвал безумием новые переговоры Украины и США

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал новые переговоры Украины и США о выделении помощи Киеву в течение 10 лет.

«Это безумие. Бесконечная война», — так Маск в соцсети X прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, написавшего, что «Украина работает над соглашением о безопасности с США, которое определит уровень поддержки на следующие 10 лет».

Сакс отметил, что сумма в 61 миллиард рублей, одобренная в Вашингтоне в рамках последнего пакета помощи, была только началом. И следующие два президента США не смогут отменить договоренности.

Представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это и военная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия», — отметил глава государства.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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