Маск назвал безумием новые переговоры Украины и США

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал новые переговоры Украины и США о выделении помощи Киеву в течение 10 лет.

«Это безумие. Бесконечная война», — так Маск в соцсети X прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, написавшего, что «Украина работает над соглашением о безопасности с США, которое определит уровень поддержки на следующие 10 лет».

Сакс отметил, что сумма в 61 миллиард рублей, одобренная в Вашингтоне в рамках последнего пакета помощи, была только началом. И следующие два президента США не смогут отменить договоренности.

Представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это и военная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия», — отметил глава государства.