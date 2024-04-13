Создатели «Смуты» выпустят большое дополнение

Разработчики российской игры «Смута» анонсировали выпуск большого обновления, который должен выйти в начале мая. Кроме этого, на следующей неделе выйдет патч, который должен исправить некоторые ошибки, сообщается в блоге проекта во «ВКонтакте».

В хотфиксе создатели «Смуты» исправят баги, которые приводили к ошибкам в стелс-режиме, а также неполадку при запуске игры. В большом патче разработчики оптимизируют и улучшат общее техническое состояние RPG.

В дальнейшем команда разработки планирует выпуск патчей с периодичностью раз в две недели. Одновременно с этим будет вестись подготовка трех больших обновлений, которые затронут важные аспекты игры — боевую систему, игровые локации и игровые квесты.

«Смута» вышла 4 апреля 2024 года на PC эксклюзивно на площадке VK Play. Приобрести ее можно за 2015 рублей.