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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Украина поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят, заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

«Как мы можем отказываться? Если они предлагают и приедут, то мы только поддержим», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент отметил, что французский коллега Эмманюэль Макрон озвучил несколько предложений, но он не знает конкретных деталей подобных обсуждений, однако очень хочет их услышать от французского коллеги.

По словам Зеленского, обучение украинских бойцов западными военными непосредственно в республике гораздо быстрее и эффективнее, чем отправка бригад за рубеж, кроме того, они должны получить боевой опыт на технике в полевых условиях, а не на базах в мирном государстве.

Зеленский также указал на важность строительства ремонтных хабов для западной техники на Украине в отдельных регионах, в том числе подземных.

Президент Украины подчеркнул, что он не может стать инициатором и публично пригласить армии других стран на Украину для участия в боевых действиях. По его мнению, «Россия поднимет мировой хайп» и «сделает все, чтобы остановить нам военную помощь».

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на украинскую территорию. В марте президент повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.

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Политика #Мир #Военная политика
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