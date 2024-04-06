Земляне увидят космический взрыв

Жители Земли в ближайшие несколько месяцев смогут наблюдать редкий космический феномен — космический взрыв. Он будет виден в ночном виде, яркость вспышки будет сопоставима с яркостью Полярной звезды.

Вспышка — результат мощного звездного взрыва, произошедшего в созвездии Северной короны в 3 тысячах световых лет от нашей планеты, передает портал Phys.org. Инцидент случился в двойной звездной системе, состоящей из затухающего красного гиганта и белого карлика.

Данные светила находятся так близко друг к другу, что между ними не прекращается обмен веществом. Приблизительно каждые 80 лет белый карлик накапливает достаточное количество звездной материи для запуска цепной реакции, приводящей к термоядерному взрыву.

Температура вспышки достигает 200 миллионов градусов, что сопоставимо со взрывом сверхновой. Последний раз звезды в Северной короне взрывались в 1946 году. Ученые не могут предсказать точные даты вспышки, однако уверены, что она произойдет до сентября 2024 года.