Маск усомнился в инопланетянах

Американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск усомнился в возможности существования инопланетян.

«Если физики правы, Вселенной 13,8 миллиарда лет, Земле 4,5 миллиарда лет. Даже если цивилизация бы существовала миллион лет, от 13,8 миллиарда — это три цифры после запятой. Это подводит нас к вопросу: где инопланетяне?» — высказался Маск на мероприятии в институте Миклена.

Доказательств существования инопланетян Маск не видит, ни один спутник его космической компании не уклонялся от НЛО. Он удивился, что многие люди думают, что инопланетяне есть среди нас, но при этом не верят, что человек был на Луне.

«Вообще-то, это причина для беспокойства. Если бы была во Млечном пути цивилизация, которая продержалась бы миллион лет, она бы легко колонизировала галактику. Но этого не сделано. Почему? Ответ, мне кажется, в том, что цивилизация случайна и редка. И мы должны думать о человеческой цивилизации как о маленькой свече в окружающей тьме», — считает бизнесмен.

По мнению Маска, в ходе исследования космоса человечество может найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».