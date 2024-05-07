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Маск усомнился в инопланетянах

Источник:
Sibnet.ru
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Американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск усомнился в возможности существования инопланетян.

«Если физики правы, Вселенной 13,8 миллиарда лет, Земле 4,5 миллиарда лет. Даже если цивилизация бы существовала миллион лет, от 13,8 миллиарда — это три цифры после запятой. Это подводит нас к вопросу: где инопланетяне?» — высказался Маск на мероприятии в институте Миклена.

Доказательств существования инопланетян Маск не видит, ни один спутник его космической компании не уклонялся от НЛО. Он удивился, что многие люди думают, что инопланетяне есть среди нас, но при этом не верят, что человек был на Луне.

«Вообще-то, это причина для беспокойства. Если бы была во Млечном пути цивилизация, которая продержалась бы миллион лет, она бы легко колонизировала галактику. Но этого не сделано. Почему? Ответ, мне кажется, в том, что цивилизация случайна и редка. И мы должны думать о человеческой цивилизации как о маленькой свече в окружающей тьме», — считает бизнесмен.

По мнению Маска, в ходе исследования космоса человечество может найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».

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Наука #Космос
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?