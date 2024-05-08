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Россия начала разработку ядерной установки для лунной станции

Источник:
РИА Новости
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Россия приступила к разработке ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Российской станции на Луне потребуется компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии, сказал РИА Новости Борисов. Лунная ночь длится 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.

Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, отметил Борисов.

Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.

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Топ комментариев

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔

corrector

рисуют там , где не нарушат, потому как боятся что если нарушат, то придется что то делать, а делать...

Asd10

В таком случае надо штобы Путин навалял Байдену. Тогда сразу наступит мир.