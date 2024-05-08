Россия начала разработку ядерной установки для лунной станции

Россия приступила к разработке ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Российской станции на Луне потребуется компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии, сказал РИА Новости Борисов. Лунная ночь длится 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.

Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, отметил Борисов.

Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.