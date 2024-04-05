НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украинский след нашли в телефоне террориста из «Крокуса»

Источник:
Sibnet.ru
320 2

Следователи обнаружили в телефоне одного из террористов, атаковавших концертный комплекс «Крокус Сити Холл», фотографии людей в военной форме с украинским флагом, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом в Подмосковье и проведением специальной военной операции на Украине.

Известно, что террористы получали указание куратора о нападении на «Крокус Сити Холл», также они отправляли ему фотографии входов в здание и подъездных путей в ходе подготовки нападения.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек, пострадали 695 граждан.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стены «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами
Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»
Увеличилось число погибших детей при теракте в «Крокусе»
США предупреждали об атаке именно на «Крокус Сити Холл»
смотреть все
Политика #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Странное глубоководное существо попало на видео
Россия бросит против ВСУ новое оружие
Лукашенко приказал готовиться к войне
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
63
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
37
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России
37
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
32
Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы
28
Россияне выбрали главные черты Путина