Украинский след нашли в телефоне террориста из «Крокуса»

Следователи обнаружили в телефоне одного из террористов, атаковавших концертный комплекс «Крокус Сити Холл», фотографии людей в военной форме с украинским флагом, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом в Подмосковье и проведением специальной военной операции на Украине.

Известно, что террористы получали указание куратора о нападении на «Крокус Сити Холл», также они отправляли ему фотографии входов в здание и подъездных путей в ходе подготовки нападения.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек, пострадали 695 граждан.