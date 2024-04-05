Тренер Анвар Гатиятулин отказался от контракта с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» возобновил поиск главного тренера, поскольку предыдущий кандидат Анвар Гатиятулин передумал подписывать контракт.

С Гатиятулиным у «Сибири» был устный договор о том, что он станет главным тренером команды.

«Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом "Сибирь" и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако, позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК "Сибирь"», — сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В настоящее время руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время.

По неофициальной информации, Гатиятулина пригласили в тренерский штаб ХК «Ак Барс».