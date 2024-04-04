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Стал известен новый арендатор российских IKEA

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс «Мегамаркет» арендует всю освободившуюся после ухода из России IKEA торговую площадь в центрах «Мега». Компания уже достигла соответствующей договоренности с Газпромбанком.

Речь идет о бывших площадях IKEA в 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России общей площадью более 400 тысяч квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Наличие арендатора, ведущего бизнес в сфере онлайн-торговли, — новый тренд на рынке торговой недвижимости, а для арендаторов "Меги" — новая возможность масштабировать свои продажи посредством тех опций, которые предоставляет "Мегамаркет"», — говорится в сообщении.

IKEA начала сворачивать свой бизнес в России в марте 2022 года вскоре после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2023 года Газпромбанк купил 14 торговых центров «Мега» у голландско-шведской Ingka Centres.

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Экономика #Торговля
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mosquito__2010

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GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

number10

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