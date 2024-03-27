Установлен новый рекорд скорости проводного интернета

Инженеры из Астонского университета в Британии установили новый рекорд скорости передачи данных по проводному интернету, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Исследователям удалось разогнать оптоволоконную сеть до 301 Тбит/с — это примерно в 4,5 миллиона раза быстрее, чем среднестатистическая скорость передачи данных в домашнем интернете, которая составляет порядка 70 Мбит/с.

Для рекордных показателей инженеры разработали особые приборы — оптические усилители, которые расширяли диапазон рабочих в оптоволоконной сети волн. За счет использования дополнительных диапазонов скорость интернета резко выросла.

Отмечается, что стандартный проводной интернет передает данные по волнам С- и L-диапазонов, а с усилителем у интернета дополнительно появились E- и S-диапазоны. При этом для рекордной передачи использовался стандартный кабель.

В перспективе технология позволит значительно ускорить скорость интернета без необходимости прокладывать новые сети. Для этого достаточно будет модернизировать используемые оптические усилители.