Эксперт указал на опасности заправки авто с заведенным двигателем

Заправка автомобиля с работающим двигателем может привести к возгоранию и другим проблемам, предупредил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«При таких условиях существует высокий риск возгорания: в процессе заправки автомобиля при работающем двигателе может образоваться искра, что в комбинации с топливом приведет к пожару или взрыву», — цитирует Стрельбицкого «Российская газета».

При заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса и других компонентов системы. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.