НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт указал на опасности заправки авто с заведенным двигателем

Источник:
Sibnet.ru
207 0

Заправка автомобиля с работающим двигателем может привести к возгоранию и другим проблемам, предупредил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«При таких условиях существует высокий риск возгорания: в процессе заправки автомобиля при работающем двигателе может образоваться искра, что в комбинации с топливом приведет к пожару или взрыву», — цитирует Стрельбицкого «Российская газета».

При заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса и других компонентов системы. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.

Еще по теме
ГАЗ зарегистрировал бренд Volga
АвтоВАЗ выбрал восемь имен для будущих машин
АвтоВАЗ начал продажи «драйверской» Lada Granta
Hyundai Creta вернулась в Россию под новым названием
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Обсуждение (0)
Картина дня
Слова Макрона об отправке военных на Украину разозлили США
Легендарный инвестор предрек США новую Великую депрессию
Клишас указал на невозможность смертной казни для террористов
Samsung Pay перестанет работать в России
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
42
Песков заявил, что Россия оказалась в состоянии войны
40
Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину
34
Нанесен масштабный удар по энергетике Украины
32
Кто эти звери: лица задержанных террористов
28
Задержаны два террориста, напавшие на «Крокус Сити Холл»