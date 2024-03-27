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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД указал на ангажированность позиции США по теракту в «Крокусе»

Источник:
РИА Новости
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Россия считает ангажированной позицию США по расследованию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они сами себя разоблачили. Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю», — цитирует РИА Новости Захарову.

Если бы у Соединенных Штатов отсутствовала ангажированность и вовлеченность в теракт, то американские власти заявили бы о необходимости расследования, следствия и предъявления фактов, отметила официальный представитель МИД РФ.

Сразу после теракта координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Затем утверждение неоднократно повторили представители западных государств.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ждали на Украине. По его словам, террористов «хотели там видеть как героев».

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Топ комментариев

GammiPluh

Их производят 5 штук в год... в этом году ВС РФ вынесли уже больше систем Patriot (не полностью комплексы,...

Удавиков

омерикосы канадцев задвинули конкретно, канада боится даже рот открыть

paramedic

Ну и кто тут орал, что РФ тратит бесполезно финансы на охрану арктических границ?

scorpion2777

Эти чертовы Patriot не на что неспособны, могут только по мирным людям стрелять.