Россия считает ангажированной позицию США по расследованию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они сами себя разоблачили. Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю», — цитирует РИА Новости Захарову.

Если бы у Соединенных Штатов отсутствовала ангажированность и вовлеченность в теракт, то американские власти заявили бы о необходимости расследования, следствия и предъявления фактов, отметила официальный представитель МИД РФ.

Сразу после теракта координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Затем утверждение неоднократно повторили представители западных государств.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ждали на Украине. По его словам, террористов «хотели там видеть как героев».