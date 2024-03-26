Linux вводит платные обновления

Компания Canonical вводит систему платных обновлений для своего Linux-дистрибутива Ubuntu, который считается самым популярным в мире.

Регулярные перечисления средств на счета Canonical обеспечат пользователей техподдержкой сроком до 12 лет, пишет портал Neowin. Стоимость новой услуги пока не раскрывается.

При этом фактически разработчик собирается брать деньги всего лишь за два дополнительных года поддержки, поскольку нововведение распространяется исключительно на Ubuntu версий LTS, которые получают патчи на протяжении 10 лет.

Новшество коснется всех актуальных LTS-сборок — 18.04, поддержка которой завершится в 2028 году, 20.04 (поддержка до 2030 года), 22.04 (поддержка до 2032 года) и новейшей 24.04, которая будет получать обновления вплоть до 2034 года.

Десятилетняя поддержка всех сборок разделена на два равных по длительности этапа. В течение первых пяти лет Ubuntu LTS получает функциональные апдейты и патчи безопасности, в течение вторых — только обновления безопасности.

При этом сама Ubuntu распространяется бесплатно — платить нужно только за техподдержку. Получить пролонгированный цикл поддержки могут лишь пользователи с подпиской Ubuntu Pro, доступной как бизнесу, так и обычным пользователям.