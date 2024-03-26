АвтоВАЗ выбрал восемь имен для будущих машин

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков, следует из данных Роспатента.

Автопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.

«Это обычная практика — заранее регистрировать "с запасом" новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов», — цитирует ТАСС пресс-службу завода.

Сейчас АвтоВАЗ выпускает модели Vesta, Granta и Niva. В мае возобновиться производство Largus. Запланирован выход модели бизнес-класса Aura и семейства Iskra.

В прошлом году завод предложил придумать имя для абсолютно нового стильного кроссовера, но официально итоги конкурса так и не подвел.