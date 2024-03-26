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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ выбрал восемь имен для будущих машин

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков, следует из данных Роспатента.

Автопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.

«Это обычная практика — заранее регистрировать "с запасом" новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов», — цитирует ТАСС пресс-службу завода.

Сейчас АвтоВАЗ выпускает модели Vesta, Granta и Niva. В мае возобновиться производство Largus. Запланирован выход модели бизнес-класса Aura и семейства Iskra.

В прошлом году завод предложил придумать имя для абсолютно нового стильного кроссовера, но официально итоги конкурса так и не подвел.

Тема: Русские машины
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