Rodina, Baikal или Z: как назовут новый кроссовер АвтоВАЗа

Lada Rodina или просто Lada Z — АвтоВАЗ предложил придумать имя для абсолютно нового стильного кроссовера. В интернете накидали сотни названий.

АвтоВАЗ в середине октября объявил конкурс на название «стильного и практичного, выделяющегося из потока городского кроссовера класса B+». Имя должно быть близким русскому человеку, состоять не более чем из шести букв и хорошо смотреться как на кириллице, так и на латинице.

Когда внимательные прочитали правила, то оказалось, что конкурс проходит среди сотрудников завода, но народную фантазию было уже не остановить. Под постом в группе «На заводе» появились сотни вариантов.

Пользователи предложили растительные и звездные названия: Malina Osina и «Пижма», Sirius, Astra и Zvezda. Были отсылки к животному миру — «Ирбис», «Сокол», «Стриж» и даже Sterh.

Многие считают, автомобилю подойдет географическое имя — Baikal, Altai, Elbrus, Sibiria, «Ангара», «Енисей» или просто «Тайга», раз есть Toyota Tundra.

Имя для первой машины АвтоВАЗа тоже придумал народ. Новый советский автомобиль в 1968 году назвали «Жигули», но через два года появилось экспортное Lada, живущее до сих пор.

Некоторые уверены, что название должно звучать патриотично — «Победа», Rodina, «Русь», Kremlin, и даже быть в контексте современной политической повестки — Z или ZOV, Vagner или Skrepa.

Кому-то захотелось, чтобы кроссовер назвался брутально: «Дамаск» или «Сармат». Не обошлось и без саркастических вариантов — сразу несколько человек придумали Lada Nenado и Lada Vedro.

Что за новый кроссовер Lada

АвтоВАЗ планирует выпустить новый кроссовер, созданный на базе Lada Vesta, в 2025 году. Пока про проект известно немного.



Глава компании Максим Соколов в интервью Forbes охарактеризовал его как высоколокализованный переднеприводный кроссовер категории SUV. «Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. <…> Часть аудитории, нацеленной на Duster, купит кроссовер Vesta В+», — сказал он.

Проект обозначается на заводе аббревиатурой HGH. Кроссовер будет значительно выше Vesta, останется общий стиль «с уголками», рассказал источник журнала «За рулем», побывавший на закрытом показе.

Все кузовные панели, включая боковины и крышу, новые. Сохранено только основание кузова. Головная оптика будет узкой, также ничего не имеющей общего с нынешними фарами Lada Vesta.