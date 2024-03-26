Кологривого лишили роли Жириновского

Актер Никита Кологривый не сыграет Владимира Жириновского, его лишили роли из-за пьяного дебоша в Новосибирске, сообщил один из создателей фильма, бизнесмен Андрей Ковалев.

«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг», — сказал Ковалев изданию Regions.

Никита Кологривый отбывает административное наказание в виде семи суток ареста в Новосибирске. Суд избрал меру пресечения за мелкое хулиганство 21 марта.

Актер, отдыха в одном из баров Новосибирска, устроил пьяный дебош: укусил девушку-хостес и ударил головой в грудь сотрудника заведения.