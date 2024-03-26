НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кологривого лишили роли Жириновского

Источник:
Sibnet.ru
267 0
Фото: © vk.com/idkologrivyy

Актер Никита Кологривый не сыграет Владимира Жириновского, его лишили роли из-за пьяного дебоша в Новосибирске, сообщил один из создателей фильма, бизнесмен Андрей Ковалев.

«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг», — сказал Ковалев изданию Regions.

Никита Кологривый отбывает административное наказание в виде семи суток ареста в Новосибирске. Суд избрал меру пресечения за мелкое хулиганство 21 марта.

Актер, отдыха в одном из баров Новосибирска, устроил пьяный дебош: укусил девушку-хостес и ударил головой в грудь сотрудника заведения.

Еще по теме
«Летучий корабль» стал лидером проката в трудные выходные
Вышел трейлер второго сезона «Дома Дракона»
Шарик из «Простоквашино» получил голос русского Серкана Балата
Фильм-сказка «Летучий корабль» вышел в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль пообещал нивелировать военный потенциал Украины
Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии
ПВО на подлете к Белгороду сбила 13 воздушных целей
Санкции против России обрушили алмазный рынок Евросоюза
Топ комментариев

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

Удавиков

омерикосы канадцев задвинули конкретно, канада боится даже рот открыть

paramedic

Ну и кто тут орал, что РФ тратит бесполезно финансы на охрану арктических границ?