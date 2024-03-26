ПВО на подлете к Белгороду сбила 13 воздушных целей

Силы ПВО сбили 13 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгород области Вячеслав Гладков.

ПВО сработала над городом и Белгородским районом, По предварительной информации, два человека пострадали в поселке Дубовое Белгородского района.

«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», —написал Гладков в своем телеграм-канале.

После отражения атаки получили повреждения 20 частных домовладений и одна хозпостройка в поселке. Там, в частности, выбило стекла, «посечены фасады, кровли и заборы», рассказал губернатор.