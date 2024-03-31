Врач рассказала о  двух главных врагах кишечника

Рафинированные продукты и сидячий образ жизни — два главных врага здорового кишечника, предупредила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

«Кишечник — основа нашего долголетия, молодости, здоровья и иммунитета», — написал Лебедева в своем телеграм-канале. Именно в нем происходит окончательное усвоение всех питательных веществ.

Чтобы все необходимое для нормальной работы организма попадало в кровоток, важно соблюдать ряд простых правил. Гастроэнтеролог порекомендовала ежедневно есть пищу, богатую клетчаткой. Овощи, листовые, зелень всегда должны быть на столе.

А вот добавленный сахар и рафинированные продукты (например, белый хлеб, белый рис) стоит исключить. Рафинированные продукты легко усваиваются, а содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

Сидячий образ жизни — еще один враг кишечника и всего организма. Врач посоветовала почаще гулять на свежем воздухе.