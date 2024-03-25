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ВВС США похвалили экипаж российского МиГ‑31 за профессионализм

Источник:
РИА Новости
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Действия экипажа истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России, который перехватил пару американских стратегических бомбардировщиков B-1, были «профессиональными», заявил пресс-служба ВВС США.

«Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — приводит РИА Новости сообщение американских ВВС.

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В Пентагоне утверждают, что бомбардировщики летели для планового развертывания в Европе. Самолеты направлялись из штата Техас на американскую авиабазу в Испании.

Минобороны России накануне сообщило о приближении двух бомбардировщиков В-1 ВВС США к российской границе в Баренцевом море. В воздух поднимался истребитель Миг-31. После этого американские бомбардировщики скорректировали курс.

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