Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского флага в память о жертвах террористов в «Крокус сити холле».

Объединенные Арабские Эмираты окрасили свои самые знаковые достопримечательности в цвета российского флага в знак солидарности с жертвами ужасного теракта, сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.

В число этих достопримечательностей входят Бурдж-Халифа, штаб-квартира нефтегазовой компании ADNOC, отель Бурдж Аль-Араб и Дубайская рамка.

На фасаде Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире, насчитывающего 163 этажа — появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках.