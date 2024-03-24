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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Самый высокий небоскреб мира подсветили цветами российского флага

Источник:
Sibnet.ru
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Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского флага в память о жертвах террористов в «Крокус сити холле».

Объединенные Арабские Эмираты окрасили свои самые знаковые достопримечательности в цвета российского флага в знак солидарности с жертвами ужасного теракта, сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.

В число этих достопримечательностей входят Бурдж-Халифа, штаб-квартира нефтегазовой компании ADNOC, отель Бурдж Аль-Араб и Дубайская рамка.


На фасаде Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире, насчитывающего 163 этажа — появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках.

Тема: Военная операция на Украине
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