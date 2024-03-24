Кадыров заявил о попытках расшатать изнутри ситуацию в России

Враги
России пытаются расшатать ситуацию изнутри, используя национальный вопрос на
фоне трагедии в «Крокус сити холле», заявил глава Чечни Рамзан
Кадыров.
«Россия была и будет многонациональной. В этом лично я вижу ее силу, могущество, величие», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что нельзя допускать преследования по национальному или религиозному признаку на фоне трагедии в «Крокус сити холле».
Глава
Чечни подчеркнул, что с теми, кто подстрекает к
этническим чисткам, будет «короткий разговор» в
соответствии с законом РФ. Он призвал быть благоразумными,
объективными и полезными гражданами государства, а не добровольными бесплатными
марионетками западных спецслужб.
«Уже
есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной
национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и
призывают к фашистским методам», — отметил.