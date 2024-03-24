Кадыров заявил о попытках расшатать изнутри ситуацию в России

Враги России пытаются расшатать ситуацию изнутри, используя национальный вопрос на фоне трагедии в «Крокус сити холле», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Россия была и будет многонациональной. В этом лично я вижу ее силу, могущество, величие», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что нельзя допускать преследования по национальному или религиозному признаку на фоне трагедии в «Крокус сити холле».

Глава Чечни подчеркнул, что с теми, кто подстрекает к этническим чисткам, будет «короткий разговор» в соответствии с законом РФ. Он призвал быть благоразумными, объективными и полезными гражданами государства, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб.

«Уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам», — отметил.