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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Воробьев опубликовал видео изнутри «Крокус Сити Холла»

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Московской области вместе с пожарными прошел внутрь концертного зала «Крокус Сити Холла», где террористы расстреляли десятки людей

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Сейчас, по его словам, продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован.

Эпицентр пожара пришелся на зрительный зал, который после стрельбы, подожгли террористы. Крыша над зрительным залом разрушена.

По предварительным данным, в результате теракта погибли более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться, уточнили в телеграме-канале СК.


Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут