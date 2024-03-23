Воробьев опубликовал видео изнутри «Крокус Сити Холла»

Губернатор Московской области вместе с пожарными прошел внутрь концертного зала «Крокус Сити Холла», где террористы расстреляли десятки людей

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Сейчас, по его словам, продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован.

Эпицентр пожара пришелся на зрительный зал, который после стрельбы, подожгли террористы. Крыша над зрительным залом разрушена.

По предварительным данным, в результате теракта погибли более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться, уточнили в телеграме-канале СК.