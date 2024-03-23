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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Видео расстрела посетителей «Крокус Сити Холл» появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Кадры начала нападения террористов на «Крокус Сити Холл» появились в Сети, ролик опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что вооруженные автоматическим оружием люди входят в здание и начинают стрельбу по гражданам. Шокирующие кадры снимает человек, стоящий в надземном переходе в зоне входа.

Стрельба в развлекательном центре началась перед концертом группы «Пикник», сами музыканта не пострадали. По данным спецслужб, огонь открыла группа террористов в камуфляже численностью минимум пять человек.


Официальных данных о количестве погибших нет. Телеграм-канал 112 пишет, что как минимум 40 человек убиты, около 100 ранены. В настоящее время в здании бушует пожар, который вспыхнул после взрывов. Ведется эвакуация посетителей, «Крокус Сити Холл» оцеплен силовиками.

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