Видео расстрела посетителей «Крокус Сити Холл» появилось в Сети

Кадры начала нападения террористов на «Крокус Сити Холл» появились в Сети, ролик опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что вооруженные автоматическим оружием люди входят в здание и начинают стрельбу по гражданам. Шокирующие кадры снимает человек, стоящий в надземном переходе в зоне входа.

Стрельба в развлекательном центре началась перед концертом группы «Пикник», сами музыканта не пострадали. По данным спецслужб, огонь открыла группа террористов в камуфляже численностью минимум пять человек.

Официальных данных о количестве погибших нет. Телеграм-канал 112 пишет, что как минимум 40 человек убиты, около 100 ранены. В настоящее время в здании бушует пожар, который вспыхнул после взрывов. Ведется эвакуация посетителей, «Крокус Сити Холл» оцеплен силовиками.