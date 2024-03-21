Пациент с имплантом Маска сдвинул шахматные фигуры силой мысли

Первый пациент с мозговым имплантом компании Илона Маска Neuralink показал, как играет в шахматы, двигая фигуры на мониторе компьютера силой мысли.

Нолана Арбо восемь лет назад парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плеч. Он любил играть в шахматы, но недуг лишил его этой возможности.

На видео Арбо показал, как теперь с помощью Neuralink силой мысли может переставлять шахматные фигуры на экране своего ноутбука. «Это пока неидеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — сказал он.

Первый имплант Neuralink был вживлен человеку в январе 2024 года. Маск назвал это устройство Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли.