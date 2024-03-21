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Пациент с имплантом Маска сдвинул шахматные фигуры силой мысли

Источник:
Sibnet.ru
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Первый пациент с мозговым имплантом компании Илона Маска Neuralink показал, как играет в шахматы, двигая фигуры на мониторе компьютера силой мысли.

Нолана Арбо восемь лет назад парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плеч. Он любил играть в шахматы, но недуг лишил его этой возможности.

На видео Арбо показал, как теперь с помощью  Neuralink силой мысли может переставлять шахматные фигуры на экране своего ноутбука. «Это пока неидеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — сказал он.

Первый имплант Neuralink был вживлен человеку в январе 2024 года. Маск назвал это устройство Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли.

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Наука #Психо #Наука
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Топ комментариев

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью