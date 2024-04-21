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Писать от руки оказалось полезно для мозга

Источник:
Naked Science
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Письмо от руки активнее задействует различные структуры мозга, что приводит к большей мозговой связности и лучшему обучению по сравнению с печатью на клавиатуре, выяснила группа норвежских ученых.

Анализ показал, что паттерны связности мозга при ручном письме оказываются более сложными и разветвленными по сравнению с набором на клавиатуре. Это полезно при обучении, поскольку широко распространенные мозговые связи имеют решающее значение для формирования памяти и кодирования новой информации, приводит Naked Science отчет исследователей

Как установили ученые, простое многократное нажатие на клавишу одним и тем же пальцем менее стимулирует мозг. Будет ли результат иным при печати всеми десятью пальцами, не уточняется.

Сохранение практики ручного письма имеет важное значение для развития мозга. Обучение детей навыкам рукописи способствует не только улучшению запоминания информации, но и эффективному усвоению знаний, подчеркнули исследователи.

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