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Психологи выяснили, как просмотр порно влияет на отношения

Источник:
«Газета.ру»
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Совместный просмотр порно положительно влияет на сексуальную жизнь пар, выяснили Ученые из Университета Бригама Янга.

В исследовании приняли участие 2519 человек, состоявших в серьезных отношениях. Они заполняли онлайн-опрос, в котором их спрашивали о частоте и характере просмотра порнографии, а также о сексуальной жизни с партнером. Результаты показали, что совместное использование порнографии положительно влияет на сексуальную жизнь в паре, приводит «Газета.ру» материал, опубликованный в Archives of Sexual Behavior (ASB)

Но в то время как некоторые виды сексуального поведения, связанные с просмотром порнографии, положительно влияли на отношения, другие имели отрицательную корреляцию, отметили ученые.

Например, вагинальный и оральный секс коррелировали с повышением сексуального удовлетворения и, в меньшей степени, с повышением стабильности отношений. И наоборот, анальный секс был негативно связан с результатами отношений, говорится в исследовании.

Такое поведение было связано со снижением стабильности отношений и сексуальной удовлетворенности, что указывает на то, что не все сексуальные исследования, вдохновленные порнографией, полезны для здоровья отношений, объяснили ученые.

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Наука #Психо
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