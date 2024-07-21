«Совы» оказались умнее «жаворонков»

Привычка поздно ложиться спать может быть полезна для мозга, к такому неожиданному выводу пришли британские ученые из Имперского колледжа Лондона.

Они изучили результаты 26 тысяч человек, проходивших тесты на интеллект, способность к рассуждению, время реакции и память, после чего сравнили результаты со средней продолжительностью сна участников, его качеством и хронотипом (временем, когда мы чувствуем себя наиболее бодрыми и продуктивными).

В итоге обнаружилось, что «совы» набрали больше баллов в заданиях на оценку когнитивных функций по сравнению с «жаворонками». Более того, «жаворонки» показали худшие результаты и в сравнении с теми, кто засыпает и просыпается не слишком рано и не слишком поздно, приводит РГ отчет ученых.

Авторы исследования подчеркнули, что продолжительность сна имеет большую важность для продуктивной работы мозга, чем хронотип.