Найден быстрый способ избавления от тревожности и депрессии

Прогулки на природе ослабляют симптомы депрессии и тревоги, а также повышают настроение и качество жизни, доказали ученые из Колледжа социальной работы Университета Юты.

Даже десятиминутная прогулка на свежем воздухе среди зеленых насаждений оказывала значительное положительное влияние на симптоматику психических заболеваний (депрессии и тревожного расстройства), улучшала когнитивные способности и эмоциональную регуляцию, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Ecopsychology.

Ученые выяснили, что благотворный эффект незначительно варьировался в зависимости от вида активности на природе (например, ходьбы, бега, садоводства, огородничества, тренировки на воде).

Анализ не выявил различий в непрерывном и интервальном воздействии окружающей среды. Значительный положительный эффект оказывают оба типа прогулок, установили исследователи.