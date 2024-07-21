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Найден быстрый способ избавления от тревожности и депрессии

Источник:
«Газета.ру»
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Прогулки на природе ослабляют симптомы депрессии и тревоги, а также повышают настроение и качество жизни, доказали ученые из Колледжа социальной работы Университета Юты.

Даже десятиминутная прогулка на свежем воздухе среди зеленых насаждений оказывала значительное положительное влияние на симптоматику психических заболеваний (депрессии и тревожного расстройства), улучшала когнитивные способности и эмоциональную регуляцию, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Ecopsychology.

Ученые выяснили, что благотворный эффект незначительно варьировался в зависимости от вида активности на природе (например, ходьбы, бега, садоводства, огородничества, тренировки на воде).

Анализ не выявил различий в непрерывном и интервальном воздействии окружающей среды. Значительный положительный эффект оказывают оба типа прогулок, установили исследователи.

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