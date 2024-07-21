Люди оказались способны влюбляться в искусственный интеллект

Растущая доступность нейросетей и способность их подстраиваться под человека увеличивает возможность к установлению с ними романтических отношений со стороны людей, считают ученые из Университета Квебека и Монреаля (Канада).

Современные чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) обладают все более человекоподобными качествами, которые побуждают пользователей к постоянному взаимодействию и формированию эмоциональных связей — вплоть до влюбленности, приводит «Газета.ру» мнение ученых.

Люди все чаще обращаются к ИИ за поддержкой и получают удовольствие от общения с нейросетями. Ученые из Университета Британской Колумбии даже подтвердили, что некоторые ощущают более сильную эмоциональную связь с чат-ботами по сравнению с менее отзывчивыми людьми.

Специальные романтические чат-боты запрограммированы так, чтобы предлагать уникальную форму общения с постоянной доступностью и плавным взаимодействием, избегая при этом конфликтов и необходимости компромисса.

Влюбленность к ИИ с одной стороны может привести к улучшению навыков общения с людьми, с другой стороны — к эмоциональной зависимости от нейросетей, предупредили ученые.