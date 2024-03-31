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Длину волос женщины связали с количеством секса

Источник:
«Газета.ру»
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Женщины с длинными волосами хорошего качества занимаются сексом чаще, чем женщины с короткой стрижкой, выяснили исследователи Университета Йонсей в Южной Корее.

Команда ученых привлекла 204 супружеские пары. Они были опрошены на предмет качества волос, их длины, привлекательности, сексуального желания, частоты сексуальных контактов, удовлетворенности отношениями и сексуальной удовлетворенности, приводит «Газета.ру» отчет исследователей.

Оказалось, что мужчины находили женщин с более длинными волосами более привлекательными, что сказывалось на частоте половых контактов. Но это не относится к мужчинам с длинными волосами.

Исследователи считают, что длинные волосы у женщин могут усиливать их привлекательность и сексуальное влечение к ним.

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Наука #Психо
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