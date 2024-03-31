Длину волос женщины связали с количеством секса

Женщины с длинными волосами хорошего качества занимаются сексом чаще, чем женщины с короткой стрижкой, выяснили исследователи Университета Йонсей в Южной Корее.

Команда ученых привлекла 204 супружеские пары. Они были опрошены на предмет качества волос, их длины, привлекательности, сексуального желания, частоты сексуальных контактов, удовлетворенности отношениями и сексуальной удовлетворенности, приводит «Газета.ру» отчет исследователей.

Оказалось, что мужчины находили женщин с более длинными волосами более привлекательными, что сказывалось на частоте половых контактов. Но это не относится к мужчинам с длинными волосами.

Исследователи считают, что длинные волосы у женщин могут усиливать их привлекательность и сексуальное влечение к ним.